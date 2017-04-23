أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء .

حيث قام اللواء أركان حرب ناصر محمد عاصي قائد الجيش الثاني الميداني يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني .

وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أركان حرب ايمن عبد الحميد عامر قائد المنطقه يرافقه المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .

وقام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أركان حرب محمد لطفى محمد قائد المنطقه يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .

وقام اللواء أركان حرب شريف سيف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

وفي اطار مشاركة وزارة الداخلية احتفالات القوات المسلحة بذكري تحرير سيناء اناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القاهرة علي رأس وفد من قيادات الشرطة لوضع باقة من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر ، كما اناب مديري الامن بالمحافظات بوضع باقات من الزهور علي قبر الجندي المجهول بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية احتفالا بهذه المناسبة .