أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” ياسر رزق، أن هناك من يتساءل عن جدوى انعقاد المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم العربي أزمات وحروب تمزقه وتغرقه في جهل وجوع وتخلف، معتبرا أن الوقت هو الأنسب من وجهة نظره لمناقشة مثل هذه القضايا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة الذي انطلقت فعالياته فى وقت سابق اليوم الأحد بشرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية، بالتعاون مع شركة “نوف إكسبو” الكويتية، ومؤسسة “أخبار اليوم”، وهيئة “البريد المصري” خلال الفترة من 23-25 أبريل 2017، تحت شعار “الطريق إلى التنمية المستدامة”.

وأضاف ياسر رزق أنه عندما نتحدث عن الحكومة الإلكترونية فهذا يعني تنمية وتقدم في مواجهة التخلف والجهل، مشيرا إلى بعض التجارب الناجحة في الوطن العربي في هذا المجال التى تستحق التحية والتقدير وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع رزق أن اختيار منظمة التنمية الإدارية لمدينة شرم الشيخ هو شرف كبير ودليل على أن شرم الشيخ تفتح ذراعيها لأجل تقدم الأمة العربية وليس مصر التي تمضي في طريقها نحو التقدم والازدهار.