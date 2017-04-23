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الأحد 23 ابريل 2017 12:07 مساءً
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اكتشاف وسيلة فعالة لتحسين الذاكرة باستخدام الكهرباء
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اكتشاف وسيلة فعالة لتحسين الذاكرة باستخدام الكهرباء

الأحد، 23 ابريل 2017 12:07 م

قام علماء الأعصاب من جامعة بنسلفانيا بتطوير وسيلة فعالة لتحسين الذاكرة، عن طريق التحفيز الكهربائي للدماغ.

وقد أجريت هذه الدراسة في إطار مشروع “استعادة نشاط الذاكرة”، والهدف منها تطوير الأجهزة المزروعة في الدماغ.

وشملت التجربة مجموعة من المصابين بالصرع الذي قد يضعف المهارات المعرفية للمريض به، حيث أجريت سلسلة من الاختبارات لتقييم القدرة على الحفظ، وفي نفس الوقت، حفز الباحثون مناطق الدماغ المرتبطة بتكوين الذاكرة.

وقارن العلماء آثار تحفيز الدماغ عندما يكون نشاطه مرتفعا ومنخفضا، وقد تبين أن نتائج التحفيز في الحالة الأولى كانت سيئة، ولكن في الحالية الثانية تحسنت الذاكرة.

ويعتقد العلماء أن النتائج التي توصلوا إليها سوف تساعد على تطوير جهاز يرسل نبضات كهربائية، فقط عندما تكون هذه النبضات مفيدة.

ويأمل علماء الأعصاب أن يخفف اكتشافهم من أعراض مرض الزهايمر، الخرف وغيرها من الأمراض.

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