راشد يغادر إلى دبي للمشاركة في فعاليات ملتقى سوق السفر العربيالأحد، 23 ابريل 2017 12:05 م
غادر وزير السياحة يحيى راشد القاهرة اليوم الأحد متوجها إلى دبي على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص للمشاركة في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM الذي يعد أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يقوم هذا الملتقى السنوي بعرض أكثـر من 2800 منتج ووجهة سياحية من كل أرجاء العالم بحضور ومشاركة نحو 26000 زائر متخصص ومتسوق للخدمات السياحية خلال فترة انعقاد الملتقى بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.
وشدد راشد - في تصريح له قبيل المغادرة - على أهمية المشاركة المصرية الرسمية في مثل تلك المحافل والمناسبات السياحية الدولية كونها فرصة بالغة الأهمية لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للرصد عن قرب حالة السوق السياحي العربي بصفة عامة وللمقصد المصري بصفة خاصة.
وأضاف أن المشاركة تستهدف أيضا التعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة للمحافظة على حجم أعمالهم للمقصد السياحي المصري، مؤكدا أهمية تحفيـز حركة السياحة الوافدة من الدول العربية باعتبارها أسواقا قريبة ويمتاز فيها السائح بمعدل إنفاق مرتفع.
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