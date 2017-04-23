الكشف عن "تاكسي طائرة" مستقبلية تنقل عددا من الركاب

يقترب حلم طلب “التاكسي الطائرة” عبر الهاتف الذكي من الواقع، مع استكمال تصميم الطائرة القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

وقالت الشركة المصنعة، إن طائرة “Lilium Jet” المزودة بمقعدين للركاب، قامت بسلسلة من الاختبارات فوق ألمانيا، بما في ذلك القيام بمناورة جوية.

وكشفت شركة Lilium، أنها تعمل على تصميم نموذج أكبر يتألف من 5 مقاعد، حيث سيصبح بالإمكان قريبا استخدامه في نقل عدد من الركاب.

ويمكن للطائرة المبتكرة القيام بالإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، مثل طائرة الهليكوبتر، والطائرة التي تعمل بالطاقة النفاثة.

وتتيح هذه الميزة للطائرة إمكانية الطيران مسافة 200 ميل، بأقصى سرعة لها للوصول إلى 180 ميلا في الساعة.

وصُممت طائرة “Lilium Jet” الكهربائية لتكون أكثر كفاءة من الطائرات النموذجية، حيث قال، دانيل ويغاند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: “لقد قمنا بحل إحدى أصعب التحديات الهندسية في مجال الطيران، حتى وصلنا إلى هذه النقطة”.

وتحتاج الطائرة إلى مساحة مفتوحة صغيرة للهبوط والإقلاع من أعلى المبنى، بدلا من الحاجة إلى مدرج كامل.

وتقول الشركة إن هذا التصميم قد يجعل الرحلات الجوية، قابلة للمقارنة مع سيارة الأجرة النموذجية بالنسبة للسعر. كما أن رحلة واحدة على متن الطائرة، ستكون أسرع 5 مرات من التنقل بواسطة السيارة.

وتحتاج طائرة Lilium Jet إلى ما لا يقل عن 20 ساعة تدريب، ضمن سلسلة من التجارب قبل إطلاقها للخدمة العامة.

ولم تكشف الشركة بعد عن التكلفة الكلية للطائرة، ولكنها أوضحت في الربيع الماضي، أنها ستكون جاهزة للشراء بحلول العام 2018.