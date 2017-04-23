الكشف عن "تاكسي طائرة" مستقبلية تنقل عددا من الركابالأحد، 23 ابريل 2017 12:05 م
يقترب حلم طلب “التاكسي الطائرة” عبر الهاتف الذكي من الواقع، مع استكمال تصميم الطائرة القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي.
وقالت الشركة المصنعة، إن طائرة “Lilium Jet” المزودة بمقعدين للركاب، قامت بسلسلة من الاختبارات فوق ألمانيا، بما في ذلك القيام بمناورة جوية.
وكشفت شركة Lilium، أنها تعمل على تصميم نموذج أكبر يتألف من 5 مقاعد، حيث سيصبح بالإمكان قريبا استخدامه في نقل عدد من الركاب.
ويمكن للطائرة المبتكرة القيام بالإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، مثل طائرة الهليكوبتر، والطائرة التي تعمل بالطاقة النفاثة.
وتتيح هذه الميزة للطائرة إمكانية الطيران مسافة 200 ميل، بأقصى سرعة لها للوصول إلى 180 ميلا في الساعة.
وصُممت طائرة “Lilium Jet” الكهربائية لتكون أكثر كفاءة من الطائرات النموذجية، حيث قال، دانيل ويغاند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: “لقد قمنا بحل إحدى أصعب التحديات الهندسية في مجال الطيران، حتى وصلنا إلى هذه النقطة”.
وتحتاج الطائرة إلى مساحة مفتوحة صغيرة للهبوط والإقلاع من أعلى المبنى، بدلا من الحاجة إلى مدرج كامل.
وتقول الشركة إن هذا التصميم قد يجعل الرحلات الجوية، قابلة للمقارنة مع سيارة الأجرة النموذجية بالنسبة للسعر. كما أن رحلة واحدة على متن الطائرة، ستكون أسرع 5 مرات من التنقل بواسطة السيارة.
وتحتاج طائرة Lilium Jet إلى ما لا يقل عن 20 ساعة تدريب، ضمن سلسلة من التجارب قبل إطلاقها للخدمة العامة.
ولم تكشف الشركة بعد عن التكلفة الكلية للطائرة، ولكنها أوضحت في الربيع الماضي، أنها ستكون جاهزة للشراء بحلول العام 2018.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيهSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
هذا هو سلاح الرجل لجذب قلوب بنات حواء !!
عزيزي الرجل .. إذا كنت ممن يسعون للإيقاع بأكبر عدد من النساء في شباكك ، فتدلك أحدث الأبحاث علي أن أقصر الطرق لتحقيق هدفك هو سلاح الذكاء و الإبداع جنبا إلى جنب مع دفء ...Sun, 23 Apr 2017 06:24:02 GMT