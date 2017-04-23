"الصحة": وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب ميكروباص بالجيزةالأحد، 23 ابريل 2017 12:04 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن وفاة مواطن إصابة 21 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى اتجاه العياط، محافظة الجيزة. وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.
وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى العياط المركزى، لافتًا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم.
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