متحف محمود مختار يحتفي بـ "مئوية السجيني"الأحد، 23 ابريل 2017 12:03 م
يفتتح ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً لأعمال الفنان الرائد الراحل جمال السجيني (1917 – 1977) اليوم الأحد بمركز محمود مختار الثقافي، والذي يأتي بالتعاون مع قاعة الزمالك للفن احتفاءاً بمرور 100 عام على ميلاد النحات العظيم تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة .
وصرح د. خالد سرور ” يحتفي قطاع الفنون التشكيلية بمئوية ميلاد أحد أبرز رموز الحركة التشكيلية المصرية .. الفنان الرائد العظيم جمال السجيني .. خلد أسمه كنحات متفرد ومتميز صاحب أعمال فنية نحتية تحمل بصمة شديدة الخصوصية، مدرسة بذاته نهل منها أجيال من الفنانين .. سنجد السجيني وقد مارس مجالات النحت والتصوير والنحت البارز والخزف الزخرفي والطرق على النحاس، وفي كل مجال كان مجدداً مبهراً .
ولعل هذه الاحتفالية التي يُشارك فيها جاليري الزمالك للفن مناسبة هامة لعشاق الفنون الجميلة وللفنانين والمنظرين .. فرصة لمشاهدة مجموعة من الأعمال رفيعة المستوى .. وسنحرص أن تُسلط الاحتفالية الضوء على جوانب ومحطات مهمة في مشواره الفني وما شهده من تحولات رئيسية في تجربته الإبداعية شديدة الثراء ..” يستمر عرض الأعمال حتى 8 مايو.
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