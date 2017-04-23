نظمت “شركة أدوية الحكمة”، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات وسريعة النمو، فعاليتها السنوية الأولى بعنوان “شبكة الحكمة لأمراض السرطان - منتدى الشرق الأوسط لسرطان الدم” (Hikma Cancer Network - Middle East Forum of Hematologic Malignancies )، وذلك بالتعاون مع مركز “إم دي أندرسون لأمراض السرطان MD Anderson Cancer Center” التابع لجامعة تكساس، قسم اللوكيميا. وأقيم الحدث التفاعلي التثقيفي يومي 20 و21 ابريل 2017 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت في الأردن.

ويعدّ هذا المنتدى أول فعالية تقام في إطار التعاون الذي نشأ مؤخراً ما بين “شركة أدوية الحكمة” وقسم اللوكيميا في مركز “إم دي أندرسون لأمراض السرطان” التابع لجامعة تكساس، وهو مركز معروف عالمياً، يتخصص بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، وإجراء عمليات البحوث والتطوير المبتكر للعلاجات الأكثر فعالية لمختلف أنواع اللوكيميا.

وجمع الحدث الذي هدف إلى تزويد أخصّائيي سرطان الدم بأحدث المعلومات والتطورات في مجالهم، عدداً من الأطباء من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد على مدى يومين متتاليين حضور أكثر من 100 طبيب من كل من الأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والسودان وتونس.

وخلال المنتدى، قامت مجموعة من المتحدثين والخبراء المتميزين في قسم اللوكيميا بمركز “إم دي أندرسون لأمراض السرطان”، إلى جانب متحدثين من مؤسسات رائدة أخرى، بتقديم محاضرات حول العلاجات المبتكرة والمتقدمة التي يتم استخدامها لعلاج أمراض سرطان الدم. وضمن جلسة لقاء مع الخبراء، والتي أقيمت في إطار الحدث، تفاعل المشاركون من الأطباء المختصون في نقاشات حول أفضل الممارسات الطبية وأبرز التحديات التي يواجهونها في ممارساتهم الطبية اليومية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في “شركة أدوية الحكمة” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة: “يسعدني الإعلان عن التعاون الإيجابي الذي يجمعنا بقسم اللوكيميا المرموق لدى مركز “إم دي أندرسون لأمراض السرطان”، حيث تؤكد هذه الخطوة على التزام “شركة أدوية الحكمة” الراسخ بمواصلة نشر الثقافة الطبية، كما أنها تساعدنا على تحقيق التزامنا تجاه المجتمعات التي نعمل ضمنها من خلال منحنا إمكانية تلبية احتياجات المرضى، والمساهمة في خلق خدمات الرعاية الصحية المستدامة”.

من جانبه علّق البروفيسور هاجوب كانتارجيان، رئيس قسم اللوكيميا في مركز “إم دي أندرسون لأمراض السرطان” بجامعة تكساس: “نحن سعداء للغاية بتعاوننا مع “شركة أدوية الحكمة” وتنظيم هذه الاجتماعات التثقيفية سنوياً، بما يتيح أمامنا الفرصة لمشاركة آخر التطورات في علاج أمراض سرطان الدم مع الأطباء من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.