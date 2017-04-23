أعلن مسئول بارز في الشرطة الصومالية اليوم الأحد مقتل ثمانية جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق ببلدة نائية في إقليم “بونتلاند” شبه المستقل.

وقال أحمد محمد حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إن الانفجار استهدف قافلة عسكرية في بلدة “جالجالا”، موضحا أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.