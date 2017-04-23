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بالفيديو .. فرنسي يدخل "جينيس" بأطول عصا بلياردو في العالم
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بالفيديو .. فرنسي يدخل "جينيس" بأطول عصا بلياردو في العالم

الأحد، 23 ابريل 2017 12:09 م

صنع لاعب البلياردو الفرنسي فلوريان كولير 28 عامًا، أطول عصا بلياردو في العالم، ودخل بهذا الإنجاز سجل جينيس للأرقام القياسية بصفته صاحب أطول عصا للبلياردو في العالم.

واصطحب كولير العصا التي صنعها بنفسه وبلغ طولها 5 أمتار ونصف إلى مسابقة دولية للبلياردو أقيمت في لاس فيجاس .

وأثبت كولير مقدرته على لعب البلياردو بمهارة فائقة باستخدام هذه العصا الفريدة من نوعها، معلقًا على تجربته:”بالتأكيد لم تكن المباراة التي لعبتها بهذه العصا هي الأفضل في سجلي، ولكنني تمكنت من استخدامها بشكل جيد، كان ذلك ممتعًا حقًا”.

يذكر أن وزن عصا البلياردو كان عائقا كبيرا أمام فلوريان في بداية الأمر، غير أنه تمكن من اللعب بها بمهارة في النهاية، وحقق نتيجة طيبة في اللعبة، وفق لفيديو نشره موقع
“جينيس” للأرقام القياسية .



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