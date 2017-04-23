قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم الأحد، طلبًا إلى مكتب رئيس مجلس النواب والأمانة العامة؛ للمطالبة باستدعاء كل من وزيري «العدل والخارجية»؛ بسبب أزمة آية حجازي.

وأضاف النائب أنه يطالب باستدعاء الوزيرين وتقديم بيان من الحكومة حول الملابسات التي أدت إلى إعلان الإفراج عن كل من المتهمة “آية حجازي” وزوجها اللذين كانا متهمين في إحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم وإنهاء الإفراج عنهما بشكل سريع وغير طبيعي.

وطلب توضيحًا حول سفرهما على متن طائرة أمريكية عسكرية وسط متابعة غاضبة من المواطنين وتأثير ذلك فى السيادة المصرية وسمعة مصر الخارجية وسير العدالة الناجزة واحترام الدستور والقانون.