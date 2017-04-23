اختتمت مساء أمس ببيت السحيمي التصفيات النهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2017 في موسمها الثامن و تعد المسابقة أحد اوجة التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و المركز الثقافي البريطاني و ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،حيث فازت بالمركز الأول بناءًا علي رأي لجنة التحكيم ياسمين سمير عبد السلام وتبلغ من العمر 21 سنة، وهى طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة الاسكندرية.

و فازت أيضًا بتصويت الجمهور ،و الفائز بالمركز الثاني أحمد محمود سند طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الاسكندرية ليحظي الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة من مؤسسة الألفي ؛ليمثلا مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2017 ،و لأول مرة في تاريخ مختبر الشهرة تمنح أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا الفائز بالمركز الثالث و هي إيمان السيد إبراهيم صالح التي تبلغ من العمر 21 عامًا وهى طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنوفية رعاية كاملة للسفر للمشاركة في مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة و الذي تشارك به 26 دولة حول العالم وذلك لدعم مجهودات الحكومة المصرية للنهوض بالعلوم وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به العلوم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالدول .

و أعلن الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في كلمته أمس أن الأكاديمية ستقدم جوائز مالية لكل طالب لجميع المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في المرحلة النهائية و تمت تصفيتهم علي مستوي الجمهورية ،بالإضافة إلي الجوائز المالية التي قدمتها الأكاديمية لجميع المتسابقين الفائزين بتصويت الجمهور علي مدار الجولات المحلية السابقة في طنطا ، بني سويف ،السويس الاسكندرية، القاهرة بهدف حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالاً ملهماً لمستقبلهم الوظيفي ؛ ليبلغ بذلك إجمالي الدعم المقدم من الأكاديمية 40 ألف جنيه مصري .

و أفاد أن الأكاديمية لديها رؤية واضحة وآليات تطبيق مبتكرة تتماشى مع إستراتجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ،وفى هذا الصدد ألقى الضوء على برامج القاهرة تبتكر ودعم مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية والتحالفات التكنولوجية والشبكات والروابط العلمية ومسلسل كارتون ثلاثي الأبعاد (الأزهر) .

و قام الدكتور محمود صقر وجيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتور ياسر الشايب رئيس لجنة التحكيم في نهاية الحفل بإعلان الأسماء الثلاثة الفائزة من بين ١١ متسابق بعد تصفيتهم خلال الجولات المحلية و توزيع الجوائز للطلبة الفائزين .