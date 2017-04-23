التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ديمتريس تستسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والتى تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية، بحضور الدكتور ميرزا حسن، مدير مصر فى البنك الدولى، والوزير المفوض راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.

وبحث الجانبان دعم التعاون فى مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، حيث إنه خلال الفترة من 2015 وحتى أبريل 2017م، تم استخدام نحو 700 مليون دولار من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015- 2019 م.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تكون الأولوية فى تنفيذ الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى،، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الأجنبية، وزيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.