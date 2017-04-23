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محافظة البحر الأحمر تتعرض لطقس سىء وعاصفة ترابية‎
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محافظة البحر الأحمر تتعرض لطقس سىء وعاصفة ترابية‎

الأحد، 23 ابريل 2017 11:45 م

تعرضت محافظة البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار اليوم الأحد، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر خاصة في المناطق المكشوفة.

وقال المحافظ اللواء أحمد عبد الله - في تصريح اليوم - إنه “يجب على المواطنين والسائقين بالطرق أخذ الحيطة وتوخي الحذر ..موضحا أنه تم تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة مع تنبيه قائدي المركبات اتباع التعليمات المرورية.

وأشار إلى أنه تم تكليف غرفة العمليات والطوارئ للتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير خلال موجة عدم الاستقرار في حالة الطقس.

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