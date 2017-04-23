 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 12:21 مساءً
روابط سريعة
طارق شوقي : نسابق الزمن من أجل تطوير المناهج
مدارس

طارق شوقي : نسابق الزمن من أجل تطوير المناهج

الأحد، 23 ابريل 2017 11:46 م
متابعات

قال  طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسابق الزمن، من أجل تطوير المناهج، مضيفًا إن مصر لديها فرصة لصناعة جيل يجعلها تنافس دول العالم بمختلف المجالات.

وأضاف شوقي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم،  اليوم الأحد: “لدينا في مناهجنا 90% تنمية مهارات و10% بناء شخصية، وهو أمر لا بد من تغييره”.

وأوضح أن العلاقة بين درجات الامتحانات والكفاءة غير صحيحة، مشددًا على ضرورة تغيير منظومة تقييم الطلاب من خلال درجاتهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3