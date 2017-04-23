قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسابق الزمن، من أجل تطوير المناهج، مضيفًا إن مصر لديها فرصة لصناعة جيل يجعلها تنافس دول العالم بمختلف المجالات.

وأضاف شوقي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، اليوم الأحد: “لدينا في مناهجنا 90% تنمية مهارات و10% بناء شخصية، وهو أمر لا بد من تغييره”.

وأوضح أن العلاقة بين درجات الامتحانات والكفاءة غير صحيحة، مشددًا على ضرورة تغيير منظومة تقييم الطلاب من خلال درجاتهم.