حذرت دراسة طبية من ارتفاع أعداد وفيات الأطفال في السن الأولى لأول مرة منذ 2003؛ بسبب لجوء الكثير من البريطانيات إلى تأخر الإنجاب لأول مرة.

وكشفت الدراسة التي أجريت في جامعة “ويلز” البريطانية، عن ارتفاع معدلات المواليد بين النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن ال 40 عاما بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالتقديرات المسجلة في أوائل الثمانينات، إلا أن بدء تكوين أسرة في وقت لاحق من الحياة قد ضاعف المخاطر الصحية التي يواجهها حديثو الولادة قد تؤدى إلى وفاتهن في بعض الأحيان.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الأطفال الذين توفوا في عامهم الأول ليترفع إلى 3,7 لكل 1,000 في عام 2015، مقارنة بنحو 3,6 في كل 1,000 في عام 2014، كما شهدت معدلات وفيات حديثي الولادة بين النساء اللاتي أنجبن في الأربعين من عمرهن إلى 4,5 في كل 1.000، أي بزيادة قدرها 4,2 في عام 2014.

وقد أرجع الباحثون تأخير الكثير من البريطانيات للإنجاب بسبب رغبتهن في الارتقاء في المستوى التعليمي، وارتفاع تكاليف السكن واهتمامهن بمستقبلهن المهني، فضلا عن عدم استقرار الشركات والمستقبل المهني.