 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 12:19 مساءً
روابط سريعة
"جاتيلوف" يمثل روسيا في جلسة مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية
جينادي جاتيلوف

"جاتيلوف" يمثل روسيا في جلسة مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

الأحد، 23 ابريل 2017 11:46 م
متابعات

كشف مصدر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بأن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، سيمثل الاتحاد الروسي في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية، بشأن كوريا الشمالية، يوم 28 من أبريل الجاري، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكدت كوريا الجنوبية مشاركتها في هذه الجلسة التي ستجرى برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا في أعقاب الجلسة المذكورة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3