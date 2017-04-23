كشف مصدر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بأن جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، سيمثل الاتحاد الروسي في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية، بشأن كوريا الشمالية، يوم 28 من أبريل الجاري، وذلك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكدت كوريا الجنوبية مشاركتها في هذه الجلسة التي ستجرى برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا في أعقاب الجلسة المذكورة.