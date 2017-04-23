بشهادة المؤسسات الدولية
طارق قابيل: الإقتصاد المصري يسيرعلى الطريق الصحيحالأحد، 23 ابريل 2017 12:13 م
أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك مؤشرات كثيرة ودلالات على تعافي الاقتصاد المصري من الوعكة التي كان يمر بها في الأعوام السابقة، موضحاً أن شهادة المؤسسات الدولية ، وخاصة الجهات المانحة والمُقرضة بما فيهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أكبر دليل على أن الاقتصاد المصري يسير وفق خطى ثابتة، وعلى الطريق الصحيح.
وأضاف قابيل في تصريحات خاصة ل”محيط” أن إفتتاح المزيد من المعارض للشركات العالمية في مصر والافريقية أيضاً أبلغ دليل على ثقة المستثمرين ورجال الاعمال في البنية التحتية للإقتصاد المصري ، منوهاً إلى أن السوق المصري سوق واعد، ويسع جميع الشركات العاملة فيه بالفعل، فضلا عن أن الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة كان لها أثراً ايجابياً في جذب الإستثمارت الخارجية، وتشجيع المستثمر المحلي وبقائه في سوق الاعمال المصري.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تدفق العديد من رؤس أموال جديدة، وإستثمارات لبعض من التكتلات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً، موضحاً أن القرارت الصادرة بعدم السماح لإستيراد بعض السلع الاستفزاية والتي يمكن أن يكون لها بديل بالسوق المصري ياتي في المقام الاول لحماية المنتج الوطني المصري، والذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن لتوفير السلع له من خلال الإنتاج المصري ومن ثم توفير العملات الصعبة.
وتابع الوزير، أن هناك حوافز كثيرة تقدمها الدولة لتشجيع الإستمار في مصر، من أهمها دعم الصادرات، في ظل إتجاه الدولة المصرية وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي صوب الإنتاج من أجل التصدير ،لما له من أثر في رفع معدلات التشغيل وتوفير عملة صعبة ضمن الاحتياطي النقدي، ومن ثم ترتفع قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات العربية والأجنبية.
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