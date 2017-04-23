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الأحد 23 ابريل 2017 12:12 مساءً
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سفير مصر السابق بالرياض: علاقاتنا مع السعودية «قدر»
الرئيس السيسي والملك سلمان
الرئيس السيسي والملك سلمان

سفير مصر السابق بالرياض: علاقاتنا مع السعودية «قدر»

الأحد، 23 ابريل 2017 12:12 م
محيط - خالد الريس

أكد السفير المصري الأسبق بالمملكة العربية السعودية أحمد الغمراوي، أن من وصفهم بـ”أهل السوء” يحاولون الوقيعة بين مصر والسعودية التي تعتبر “نواة الأمة العربية وقوتها الفعلية”، موضحا الخلافات التي حدثت بين مصر والسعودية عقب مرور عام على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر.
وأعلن الغمراوي من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد أنه تم التقارب بين مصر والسعودية خلال اجتماع الملك سلمان والرئيس السيسي على هامش القمة العربية الأخيرة، معتبرا تقارب العلاقات بأنها ضربة لـ”أهل السوء والإخوان المسلمين” – على حد قوله.
وتوقع أن تكون  القمة المصرية السعودية  “بداية لتفاهم عربي جديد في ظل تغيرات تحدث بالعالم”، واصفا التقارب بين الدولتين بأنها “قدر”.

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