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الإذاعة الإسرائيلية تنفي قصف معسكر سوري
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الإذاعة الإسرائيلية تنفي قصف معسكر سوري

الأحد، 23 ابريل 2017 12:13 م
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ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “ريشت بيت” أن مصادر أمنية إسرائيلية نفت أن تكون طائرات من سلاح الجو قامت بقصف معسكر سوري.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت بأن طائرات اسرائيليلة قصفت موقع نبع الفوار التابع لقوات النظام السوري بريف القنيطرة ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الدفاع المدني السوري وجرح آخرين.

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