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حدث في مثل هذا اليوم 23 أبريل.. إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية

حدث في مثل هذا اليوم 23 أبريل.. إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية

الأحد، 23 ابريل 2017 11:52 م

749 - سقوط الدولة الأموية.
1895 - روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة “شبه جزيرة لياودونغ” إلى الصين وذلك بعد المفاوضات الثلاثية بينهم.
1904 - الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.
1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يلقي خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.
1920 - شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة.
1945 - قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.
1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.
1985 - إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح بليغة.
2002 - إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.
2003 - السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة إسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.
2004 - مقتدى الصدر يهدد بشن عمليات انتحارية ضد الجيش الأمريكي إذا ما قام الجيش بهجمات على النجف وكربلاء.

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