749 - سقوط الدولة الأموية.

1895 - روسيا وألمانيا وفرنسا يطالبون اليابان بإعادة “شبه جزيرة لياودونغ” إلى الصين وذلك بعد المفاوضات الثلاثية بينهم.

1904 - الولايات المتحدة تحصل على ملكية شركة قناة بنما من فرنسا.

1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يلقي خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.

1920 - شهدت تركيا تأسيس البرلمان التركي وتحتفل في هذا اليوم بعيدي السيادة الوطنية والطفولة.

1945 - قوات الحلفاء تصل إلى نهر بو في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية.

1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.

1985 - إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله أدت إلى إصابته بجروح بليغة.

2002 - إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية بعد أن اندثرت لأكثر من 1600 سنة وذلك بعد إعادة بنائها وتجهيزها بمساعدات دولية.

2003 - السلطات الصينية تغلق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة إسبوعين بسبب انتشار وباء سارس.

2004 - مقتدى الصدر يهدد بشن عمليات انتحارية ضد الجيش الأمريكي إذا ما قام الجيش بهجمات على النجف وكربلاء.