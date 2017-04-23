كيف تصففين شعرك بطريقة تمنع تساقطهالأحد، 23 ابريل 2017 01:42 م
تحرص معظم السيدات على جمال ولمعان شعرها وإظهاره بشكل ناعم وطويل، لكن بعض العادات ومنها طريقة التصفيف من شأنها أن تؤدي إلى تساقطه وجفافه .
وفي هذا الموضوع، تقدم لكي مجلة “سيدتي”، أفضل خطوات تصفيف الشعر، حيث أن التصفيف الصحيح سيمنحك شعراً قوياً وصحياً .
1. جفيفي شعرك بهذه الطريقة :
ابدئي بتجفيف شعرك بطريقة بسيطة وصحيحة للحفاظ على صحته ورونقه، كل ما عليك فعله بعد الاستحمام أن تقومي بتجفيف شعرك بمنشفة رقيقة وجافة مع الضغط بلطف على شعرك حتى تتشرب المنشفة الماء الزائد من شعرك، كما يمكنك ترك المنشفة لبعض الوقت لضمان جفاف شعرك مع الابتعاد تماماً عن فرك المنشفة بالشعر.
2. الشعر الجاف:
يعتقد البعض أن أفضل طريقة لتصفيف الشعر وهو رطب، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فالشعر الرطب يكون أكثر عرضة للتساقط والتقصف، لذا عليك تجنب تصفيف شعرك بالفرشاة وهو رطب، وانتظري لبعض الوقت حتى يجف شعرك، ثم قومي بتصفيفه.
3. صفيفي شعرك بانتظام :
تصفيف الشعر بانتظام يزيد من نمو شعرك، فالتصفيف يزيد من نشاط الدورة الدموية لفروة رأسك، مما يساعد على الحفاظ على صحة وقوة شعرك.
4. استخدمي المشط الواسع :
استخدمي المشط واسع الأسنان في تصفيف شعرك؛ لأنه أكثر ليونة، ويمنع تكسر الشعر وتساقطه، على عكس المشط الضيق، كما أنه يحفز جذور الشعر على النمو، وابتعدي قدر الإمكان عن الفرش رخيصة الثمن.
5. تجنبي استخدام مصففات الشعر على الشعر الرطب:
تصفيف الشعر وهو رطب يزيد من فرصة تساقطه، كل ما عليك فعله هو ترك شعرك في الهواء من خمس إلى عشر دقائق، وسيجف شعرك دون الإضرار به .
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