أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن بعد غد الثلاثاء، الموافق 25 أبريل “عيد تحرير سيناء”، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة إلى رجال القوات المسلحة بأحر التهاني وأسعد الأماني بعيد تحرير سيناء، معربًا عن أمله في القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.