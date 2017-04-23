الفرنسيون في الخارج يصوتون بانتخابات الرئاسة الفرنسيةالأحد، 23 ابريل 2017 10:39 ص
بدأ الناخبون الفرنسيون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، تزامنا مع بدء الفرنسيين الإدلاء بأصواتهم في فرنسا. بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتوضح الصور تكدس الفرنسيين فى الخارج على لجان الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الفرنسية في سفارات إندونيسيا واليابان والصين.
وقد بدأ الناخبون الفرنسيون بالأراضي الفرنسية فيما وراء البحار والمقيمون في بعض الولايات الأمريكية مثل هاواي، الإدلاء بأصواتهم، أمس السبت، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل يوم من تصويت الفرنسيين في الداخل في اقتراع قد يغير المشهد السياسي العالمي.
ومن بين 47 مليون ناخب فرنسى مسجل، هناك أقل من مليون يقيمون فى مناطق مثل بولينيزيا الفرنسية فى جنوب الهادى وجزر جوادلوب وجزر مارتينيك فى الكاريبى وجويانا الفرنسية.. ويصوت الناخبون فى الخارج قبل ناخبى الداخل حتى لا يتأثروا بنتائج الانتخابات التى ستبدأ فى الظهور، مساء غد الأحد فى حدود الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
وستسفر الجولة الأولى عن تحديد أكثر مرشحين حصلا على أصوات من بين 11 مرشحا ليخوضا الجولة الثانية بعد أسبوعين لاختيار رئيس جديد لفرنسا العضو المحورى بالاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى والعضو الدائم فى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة وخامس أكبر اقتصاد فى العالم.
ومع وجود مرشحين مناهضين للعولمة بين الأربعة المتصدرين للسباق، يمكن أن تؤدى سياساتهما لتقسيم الاتحاد الأوروبى، فإن هذه الانتخابات لها أهمية كبرى على الساحة السياسية الدولية وعلى أسواق الاستثمار.
ولا يستبعد الخبراء المفاجئات فى الانتخابات الفرنسية بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وبعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.. وكل النتائج المحتملة تأتى فى فترة من الغموض السياسى فى فرنسا.. وتظهر استطلاعات الرأى أن إيمانويل ماكرون المنتمى للوسط الموإلى لأوروبا هو الأوفر حظا لكنه لا يرأس حزبا كبيرا كما أن قدراته السياسية مجهولة إلى حد بعيد.
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