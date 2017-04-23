"عكاظ": ملف الأزمة السورية سيكون حاضرا وبقوة على طاولة القمة المصرية ـ السعوديةالأحد، 23 ابريل 2017 10:35 ص
قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السعودية، اليوم الأحد، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، كما أنها ترد بقوة على شائعات المغرضين الذين فشلوا في تعكير صفو هذه الشراكة القوية التي تربط القيادتين والشعبين السعودى والمصرى، التى جسدتها على الدوام المقولة الشهيرة لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود عندما قال: لا غنى لنا عن مصر ولا لمصر غنى عنا”، وحرصت القيادتان في البلدين على تمتينها في جميع جوانبها.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر تأكيدها أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيعقد جلسة مباحثات مستفيضة مع الرئيس السيسى، تتركز في تعزيز الشراكة بين البلدين فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتفعيل الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر العام الماضي. وسيعقد الوزراء المرافقون للرئيس السيسي سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم السعوديين.
وأوضحت المصادر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقيم حفلة تكريمية للرئيس السيسي والوفد المرافق له.
وقالت الصحيفة إن ملف الأزمة السورية سيكون حاضرا وبقوة على طاولة البحث بين القيادتين السعودية والمصرية، مشيرا إلى أن الجانب المصري سيشرح بالتفصيل موقف القاهرة حيال هذه الأزمة، والتي يتمحور حلها حول ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ جنيف.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسى سيجدد موقف مصر حيال دعم جهود التحالف العربي في اليمن، وضرورة حل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة ودعم الشرعية اليمنية، إضافة إلى تعزيز الجهود السعودية المصرية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومنع التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والعربية، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تعتبر جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، ودعم جهود السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الرياض والقاهرة هما العمق الإستراتيجي للمنظومة العربية، والسعودية لها مواقف إيجابية مع الشعب المصري على مر العقود الماضية.
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