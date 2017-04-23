سحر نصر تبحث مع مسئول أمريكي " زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"الأحد، 23 ابريل 2017 11:59 م
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع جيمس هارمون رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي بحضور السفير ياسر رضا سفير مصر لدى واشنطن، ومحمد عبد العزيز مساعد الوزيرة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة التعاون بين مصر وأمريكا خاصة عقب القمة الأخيرة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص للاستثمار فى عدد من القطاعات فى مصر، وفى هذا الاطار أشار “هارمون” إلى تطلعه لزيادة استثماراته في مصر.. وأوضح هارمون أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، حيث أوضحت الوزيرة أنها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وعرض “هارمون” استثمارات الصندوق الحالية في مصر وهي شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة “ثروة كابيتال” بقيمة 56.1 مليون دولار، و”سمارت كير” بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق “الجيبرا” بقيمة 10 ملايين دولار.
وأوضح أن الصندوق يعمل على الاستثمار في الكيانات التي تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وذلك لضمان الاستدامة وتضخم الاستثمارات.
ودعت الوزيرة هارمون إلى ضرورة أن يتوجه الصندوق إلى دعم المرأة في مصر، خاصة في ضوء دعم السيد الرئيس للمرأة وإعلانه عام 2017 عاما لها، وأكدت على ضرورة أن يكون من ضمن المستفيدين من الصندوق في المرحلة المقبلة رواد أعمال وأصحاب المشروعات من السيدات.
وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشاري للصندوق يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق في مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب، وتم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري خلال الفترة المقبلة قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في شهر يونيو.
وأكدت الوزيرة أنها تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى حرصها على عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة أى تحديات تواجههم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيهSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
هذا هو سلاح الرجل لجذب قلوب بنات حواء !!
عزيزي الرجل .. إذا كنت ممن يسعون للإيقاع بأكبر عدد من النساء في شباكك ، فتدلك أحدث الأبحاث علي أن أقصر الطرق لتحقيق هدفك هو سلاح الذكاء و الإبداع جنبا إلى جنب مع دفء ...Sun, 23 Apr 2017 06:24:02 GMT