غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجها إلى الكويت علي رأس وفد في زيارة تاريخية تستغرق 4 أيام، بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتفقد الأقباط هناك، وتدشين كاتدرائية مارمرقس بالكويت.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للبابا منذ جلوسه على الكرسي البابوي في 2012، إلى الكويت، ومن المقرر أن يختتمها البابا عائدا للقاهرة يوم الأربعاء المقبل، قبل الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان لمصر المقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويزور خلالها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.