أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن مدّ فترة التقدم للراغبين فى الحصول على وحدات سكنية من صندوق تمويل العقارى (بنظام التمليك)، من المواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، بمساحة تبدأ من 105 أمتار وحتى 140 متراً مربعاً، على أن ينتهى التقدم يوم 2 مايو المقبل.



وقال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة، فى تصريح صحفى اليوم، إن التقدم يتم فى مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمركز والوحدات القروية التابعة لرئاسة مركز الداخلة، وذلك فى إطار توفير وحدات سكنية للراغبين فى الحصول عليها بنظام القسط على دفعات، وفقا للشروط التى يتم الإعلان عنها، حيث يمكن الاستفسار عن كافة المعلومات أثناء التقديم للحصول على تلك الوحدات السكنية.