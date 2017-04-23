توجهت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن إيدالجو، للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية واختيار مرشحها الأصلح من وجهة نظرها، إذا أدلت بصوتها فى لجنتها بالدائرة الـ15.

وتشهد الانتخابات الفرنسية منافسة قوية، إذ تجمع عددا من المرشحين ذوى القاعدة الجماهيرية العريضة، ومنهم المرشح المستقل ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف مارين لوبان، وفرنسوا فيون الجمهورى اليمينى، والاشتراكى بنوا هامون، وجان لوك ميلونشون المرشح عن حزب “فرنسا المتمردة”، نيكولا دوبون إينيون مرشح “انهضى يا فرنسا”، وفيليب بوتو عن “الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية”، وناتالى أرت عن حزب “نضال العمال”، وجاك شوميناد عن حزب “التضامن والتقدم”.