استقبل ميناء سفاجا بالبحر الأحمر اليوم الأحد السفينة “وادي الكرم” وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من رومانيا، حيث يتم اتخاذ اللازم من الجهات المعنية نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر - في تصريح اليوم- إن ميناء سفاجا استقبل أيضا السفينة “بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 60 راكبا و61 شاحنة وغادرته العبارة “القاهرة” وعلى متنها 425 راكبا و5 شاحنات و13 سيارة ، والسفينة “غزالة” وعلى متنها 11 راكبا و58 شاحنة ، والسفينة “الحرية” وعلى متنها 76 شاحنة.

وأضاف أن ميناء نويبع بجنوب سيناء استقبل العبارة “آيلة” وعلى متنها 551 راكبا منهم 387 معتمرا و9 أتوبيسات عمرة و2 سيارة و2 أتوبيس جيت ، والسفينة “بريدج” وعلى متنها 7 برادات و5 تريلات.