قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن إجمالى عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016، يوم صدور قرار تحرير سعر الصرف، وحتى 10 أبريل 2017، بلغ 28 مليار دولار، منها سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بقيمة 19 مليار دولار، وفتح اعتمادات مستندية بـ9 مليارات دولار.

جدير بالذكر، أن حصيلة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية على القطاع المصرفى، منذ قرار تعويم الجنيه فى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى، بلغت 19.2 مليار دولار، وكان البنك قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير تعويم سعر الصرف “تعويم الجنيه”، وترك تسعيره وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى النقد من خلال آلية “الإنتربنك” الدولارى.