تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، و20 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا، بـ”خلية اللجان النوعية”.

تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، عدة اتهامات منها، تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر، والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.