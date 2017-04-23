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الأحد 23 ابريل 2017 10:49 صباحاً
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هجوم مسلح شرق تركيا ومقتل جنديين بولاية شرناق
الشرطة التركية احتجاجات تركيا

هجوم مسلح شرق تركيا ومقتل جنديين بولاية شرناق

الأحد، 23 ابريل 2017 10:29 ص
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أعلنت مصادر أمنية تركية مقتل عسكريين اثنين اليوم الأحد خلال عملية ضد مسلحي منظمة “حزب العمال الكردستاني” في منطقة أولودره بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المصادر القول إن “العسكريين العاملين في شعبة قيادة درك الحدود الـ 23، أصيبا بجروح أثناء اشتباك مع مجموعة إرهابية في المنطقة المذكورة، ولقيا حتفهما خلال نقلهما جوا إلى مستشفى شرناق الحكومي”.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تصنف منظمة “حزب العمال الكردستاني” على أنها إرهابية وتتهمها بشن هجمات داخل البلاد، وتتعقب المشتبهين بالانتماء إليها في جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

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