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فرحات: أخشى من هذا الفعل المتهور أثناء وجود السيسي بالسعودية
محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري - محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشارى

فرحات: أخشى من هذا الفعل المتهور أثناء وجود السيسي بالسعودية

الأحد، 23 ابريل 2017 10:12 ص
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قال الدكتور محمد نور فرحات ، الفقيه الدستوري، إنه يخشي من قيام  البرلمان بتمرير اتفاقية تيران وصنافير أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

وقال فرحات في تدوينه عبر صفحته على “الفيس بوك”:” أتضرع إلى الله ألا يتهور البرلمان ويمرر اتفاقية الجزيرتين أثناء وجود السيسى فى زيارة الملك سلمان ويقدمهما كعربون صداقة مقدم”  .

وأضاف:” لا ننسى أن جلالة خادم الحرمين رفض النزول من الطائرة فى مصر قبل التوقيع على المعاهدة ” على حسب قوله .
واختتم حديثه قائلا :”أتضرع إلى الله ألا يحدث ذلك من أجل خاطر مصر”.

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