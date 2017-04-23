قال الدكتور محمد نور فرحات ، الفقيه الدستوري، إنه يخشي من قيام البرلمان بتمرير اتفاقية تيران وصنافير أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

وقال فرحات في تدوينه عبر صفحته على “الفيس بوك”:” أتضرع إلى الله ألا يتهور البرلمان ويمرر اتفاقية الجزيرتين أثناء وجود السيسى فى زيارة الملك سلمان ويقدمهما كعربون صداقة مقدم” .

وأضاف:” لا ننسى أن جلالة خادم الحرمين رفض النزول من الطائرة فى مصر قبل التوقيع على المعاهدة ” على حسب قوله .

واختتم حديثه قائلا :”أتضرع إلى الله ألا يحدث ذلك من أجل خاطر مصر”.