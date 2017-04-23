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إعادة فتح موانىء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية‎
ميناء السويس

إعادة فتح موانىء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية‎

الأحد، 23 ابريل 2017 10:20 ص

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر إنه تم إعادة فتح ميناءي السويس والزيتيات اليوم الأحد بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر- في تصريح اليوم الأحد - إنه تم إغلاق ميناءي شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء والغردقة بمحافظة البحر الأحمر نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وانعدام الرؤية واضطراب حالة البحر ، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ومن جانبه، أصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانيء باتخاذ التدابير الأحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانيء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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