 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 10:46 صباحاً
روابط سريعة
مصدر عسكري: تصفية 3 من قياديى "جبهة النصرة" في حمص وحماة
جبهة النصرة في سوريا

مصدر عسكري: تصفية 3 من قياديى "جبهة النصرة" في حمص وحماة

الأحد، 23 ابريل 2017 10:13 ص
متابعات

أعلن مصدر عسكرى سورى، السبت،  أن وحدات الجيش السورى قامت بتصفية 3 من قيادات بـ” جبهة النصرة ” خلال معارك فى حمص وحماة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المصدر قوله إن القيادى الملقب بـ “أبى ذى النورين” قتل فى رمايات نارية لوحدة من الجيش السورى على تحصينات “جبهة النصرة” فى قرية دير فول بريف حمص الشمالى ، كما قتل 3 آخرون.
وأضاف أن القياديين فى جبهة النصرة سلطان الدهيم ومحمد عبد الله الغنام الملقب بـ “أبو هاجر” قتلا فى العمليات العسكرية بمدينة طيبة الإمام فى ريف حماة الشمالي.
وكان ناشطون سوريون قد ذكروا - فى وقت سابق اليوم - أن معارك عنيفة دارت بين الجيش السورى ومسلحى جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها فى محيط بلدة حلفايا بريف حماة الشمالى ، وذلك فى أعقاب تمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة طيبة الإمام والمناطق المحيطة بها بالريف الشمالى الغربى لمدينة حماة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3