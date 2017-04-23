أعلن مصدر عسكرى سورى، السبت، أن وحدات الجيش السورى قامت بتصفية 3 من قيادات بـ” جبهة النصرة ” خلال معارك فى حمص وحماة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المصدر قوله إن القيادى الملقب بـ “أبى ذى النورين” قتل فى رمايات نارية لوحدة من الجيش السورى على تحصينات “جبهة النصرة” فى قرية دير فول بريف حمص الشمالى ، كما قتل 3 آخرون.

وأضاف أن القياديين فى جبهة النصرة سلطان الدهيم ومحمد عبد الله الغنام الملقب بـ “أبو هاجر” قتلا فى العمليات العسكرية بمدينة طيبة الإمام فى ريف حماة الشمالي.

وكان ناشطون سوريون قد ذكروا - فى وقت سابق اليوم - أن معارك عنيفة دارت بين الجيش السورى ومسلحى جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها فى محيط بلدة حلفايا بريف حماة الشمالى ، وذلك فى أعقاب تمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة طيبة الإمام والمناطق المحيطة بها بالريف الشمالى الغربى لمدينة حماة.