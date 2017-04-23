تستأنف اليوم الاحد مباريات الجولة الـ 25 لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم حيث تقام 4 مباريات حيث يلتقى طلائع الجيش مع بتروجت وسموحة مع المقاولون العرب وانبى مع الاسماعيلى والانتاج مع الاتحاد .

على ان تختتم غدا لقاءات الاسبوع حيث تقام مباراتان يلعب خلالهما المصرى مع الزمالك والاهلى مع طنطا .

ويستضيف طلائع الجيش بتروجيت على ملعب جهاز الرياضة فى الساعة الرابعة الا الربع عصرا وكلا الفريقين يسعى للفوز خاصة وان الفارق نقطة واحدة بعد ان توقف رصيد الطلائع عند 35 نقطة بعد خسارته امام الزمالك يحتل بها المركز السادس بينما يملك بتروجت 34 نقطة ويأتى فى المركز السابع .

ونطير سريعا الى ستاد المكس حيث لقاء سموحة والمقاولون العرب والذى يقام فى الساعة الرابعة الا الربع عصرا حيث يسعى مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة للفوز بعد النقطة الغالية التى حصل عليها امام الاسماعيلى فى المباراة السابقة ليرتفع رصيده الى 41 نقطة .

بينما يحاول المقاولون ان يقتربوا من فرق المقدمة بقيادة محمد عودة حيث يملك المقاولون 31 نقطة فى المركز التاسع.

واختار مؤمن سليمان 19 لاعبا استعدادا للقاء المقاولون العرب .

وضمت قائمة المباراة محمد أبو جبل و مهدي سليمان وأحمد يحيي في حراسة المرمي وأحمد دويدار وباتريك مالو والسيد فريد ورجب بكار وايمن اشرف واحمد مانجا واحمد حمص ومحمود عبد العزيز وعمرو المنوفي واحمد مكي وأحمد مصطفى ” لالا ” واحمد تمساح و بانو

دياوارا واحمد رؤوف واسلام سري و محمد يسرى .

ويحتل سموحة المركز الخامي برصيد 41 نقطة بينما يحتل المقاولون المركز الـ11 برصيد 31 نقطة .

وعلى ستاد بتروسبورت يقام لقاء انبى والاسماعيلى فى الساعة السادسة الا الربع مياء .

وأعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوي, قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي .

ويقود أبو طالب العيسوي, الإسماعيلي, بعد إقالة المدرب التشيكي فرانز شتراكا من منصبه عقب تعادل الفريق مع سموحة 2-2 لأربعاء الماضي ضمن منافسات الدوري.

واستبعد العيسوي, اللاعب محمود متولي من قائمة الفريق بسبب الإصابة, فيما عاد للقائمة الثنائي أحمد هاني ووليد عطية, إلى جانب 19 لاعبا وهم “محمد عواد ومحمد مجدي في حراسة المرمى, وباهر المحمدي وريتشارد بافور ومحمد هاشم وبهاء مجدي ومحمد عادل

جمعة في خط الدفاع, وحسني عبد ربه ومحمد فتحي وعماد حمدي ونادر رمضان وأحمد جمال ومحمد أبو المجد (بوشا) وكريم (بامبو) وإبراهيم حسن ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط, وشكري نجيب وأحمد الصعيدي ودييجو كالديرون في الهجوم”.

ويحتل انبي المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ويرغب فى مواصلة الانتصارات فيما يحتل الاسماعيلي المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الانتاج الحربى والاتحاد السكندرى على ستاد السلام في الساعة الثامنة مساء ويبحث الانتاج الحربى فى هذا اللقاء عن تحسين مركزه بعد أن اصبح فى المركز ال 14 بعد طنطا الذى صعد الى الـ 13حيث يملك 23 نقطة بينما يملك الاتحاد السكندرى 33 نقطة فى المركز الثامن.