قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية احتجزت مواطنا أمريكيا، الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين المحتجزين في هذه الدولة المنعزلة إلى 3.

وأضافت الوكالة أن المحتجز كوري-أمريكي في الخمسينيات من عمره، وجرى تعريفه باسم العائلة فقط، وهو كيم، وكان في كوريا الشمالية منذ شهر لبحث أمور تتعلق بالمساعدات.

وتم اعتقاله في مطار بيونج يانج الدولي وهو في طريقه لمغادرة البلاد، وفق الوكالة التي أضافت أن الرجل كان أستاذا سابقا بجامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة في الصين.

وقال مسؤول في جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي إنه ليس على علم بهذا الاحتجاز. ولم ترد جامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا على اتصالات، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

واحتجزت كوريا الشمالية، التي تواجه انتقادات بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، من قبل أمريكيين، وليست هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين بيونج يانج وواشنطن.

وتحتجز كوريا الشمالية حاليا اثنين من الأمريكيين، الأول هو أوتو وارمبير الطالب البالغ من العمر 22 عاما، الذي احتجز في يناير من العام الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بمحاولة سرقة لافتة دعاية.

والثاني هو الكوري الأمريكي كيم دونج تشول (62 عاما)، واحتجز في مارس عام 2016، وصدر عليه حكم بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة بتهمة التخريب.