كوريا الشمالية تعتقل أمريكيا في مطار بيونج يانجالأحد، 23 ابريل 2017 10:18 ص
قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية احتجزت مواطنا أمريكيا، الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين المحتجزين في هذه الدولة المنعزلة إلى 3.
وأضافت الوكالة أن المحتجز كوري-أمريكي في الخمسينيات من عمره، وجرى تعريفه باسم العائلة فقط، وهو كيم، وكان في كوريا الشمالية منذ شهر لبحث أمور تتعلق بالمساعدات.
وتم اعتقاله في مطار بيونج يانج الدولي وهو في طريقه لمغادرة البلاد، وفق الوكالة التي أضافت أن الرجل كان أستاذا سابقا بجامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة في الصين.
وقال مسؤول في جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي إنه ليس على علم بهذا الاحتجاز. ولم ترد جامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا على اتصالات، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
واحتجزت كوريا الشمالية، التي تواجه انتقادات بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، من قبل أمريكيين، وليست هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين بيونج يانج وواشنطن.
وتحتجز كوريا الشمالية حاليا اثنين من الأمريكيين، الأول هو أوتو وارمبير الطالب البالغ من العمر 22 عاما، الذي احتجز في يناير من العام الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بمحاولة سرقة لافتة دعاية.
والثاني هو الكوري الأمريكي كيم دونج تشول (62 عاما)، واحتجز في مارس عام 2016، وصدر عليه حكم بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة بتهمة التخريب.
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
طوني خليفة يكشف أسباب أزمة فضح مقلب رامز جلال
قال الإعلامي طوني خليفة، إن السبب الرئيسي بينه وبين نيشان ورامز جلال ليس خلاف على أموال، وإنما هناك أشخاص استخدمت أسلوب الإهانة معه، موضحا أن البعض يعتقد شراء ...Sun, 23 Apr 2017 04:49:49 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT