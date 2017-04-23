تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد، نحو ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد حيث يستقبل ريـال مدريد ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة في قمة الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويبحث ريـال مدريد متصدر جدول الدوري عن تحقيق الفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل توسيع الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط ليقترب بشكل كبير من حصد اللقب، فيما يسعي برشلونة لتحقيق الفوز والدخول في المنافسة من جديد خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي.

وعلى مدار تاريخ بطولة الدوري الإسباني الممتاز، التقى الفريقان في 233 مباراة، فاز ريـال مدريد في 93 بينما تعادل الفريقان في 49 مباراة، وحقق نادي برشلونة الفوز على حساب الريـال في 91 مباراة.

وعلى مدار تاريخ مواجهة الفريقين سجل برشلونة في مرمى ريـال مدريد 380 هدفا، بينما استطاع النادي الملكي تسجيل 392 هدفا في شباك الفريق الكتالوني.