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بالفيديو .. فرق هندسية سعودية تفكك 6 آلاف لغم باليمن
الغام = مطروح

بالفيديو .. فرق هندسية سعودية تفكك 6 آلاف لغم باليمن

الأحد، 23 ابريل 2017 10:05 ص
متابعات

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، بالتعاون مع فرق هندسية تابعة للجيش السعودي، من انتزاع وتفكيك 6 الاف من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي والمخلوع في المناطق المحررة بمديريتي ميدي وحرض، شمال محافظة حجة اليمنية .

وكشف تقرير تلفزيوني  بثته قناة صنعاء عن تحويل المليشيات الانقلابية للمناطق الساحلية، غربي اليمن، إلى حقول ألغام فردية ومضادة للدروع، إضافة إلى جرائم المليشيات في زرع ألاف الألغام البحرية قبالة مديرية ميدي الساحلية، شمال محافظة حجة.

وأظهر التقرير التلفزيوني  كميات من الألغام التي تم نزعها في جبهتي حرض وميدي،  ونقل التقرير تصريحات لضباط في الفرقة الهندسية، كشفوا فيه عن استخدام المليشيات لقنابل حساسة تحت الألغام التي زرعوها في المنطقة، وذلك بهدف إعاقة عملية انتزاع وتفكيك الألغام.



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