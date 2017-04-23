أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، استمرار اغلاق كوبري “شمال طره” نتيجة أعمال الصيانة، معلنا أنه تم عمل تحويلة بشارع “سلاح المهندسين” للقادمين من كورنيش تجاه المعادي والاستكمال تجاه الاوتوستراد، كما سيتم تحويل القادمين من الاوتوستراد إلى طريق المعصرة حتى الكورنيش.

ونفى حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، حدوث أي مصادمات أو حوادث بمحاور وطرق القاهرة، متوقعا أن تقل الكثافة المرورية اليوم عن معدلاتها الطبيعية خلال فترات الذروة بسبب بدء الإجازات الصيفية ببعض المدارس والمعاهد التعليمية.