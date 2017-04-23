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«المرور»: كثافة أقل من المتوقع.. واستمرار إغلاق كوبري «شمال طره»
المقدم عماد حماد - مدير إدارة الإعلام بالإدارة العامة للمرور
المقدم عماد حماد - مدير إدارة الإعلام بالإدارة العامة للمرور

«المرور»: كثافة أقل من المتوقع.. واستمرار إغلاق كوبري «شمال طره»

الأحد، 23 ابريل 2017 10:06 ص
محيط - خالد الريس

أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، استمرار اغلاق كوبري “شمال طره” نتيجة أعمال الصيانة، معلنا أنه تم عمل تحويلة بشارع “سلاح المهندسين” للقادمين من كورنيش تجاه المعادي والاستكمال تجاه الاوتوستراد، كما سيتم تحويل القادمين من الاوتوستراد إلى طريق المعصرة حتى الكورنيش.
ونفى حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، حدوث أي مصادمات أو حوادث بمحاور وطرق القاهرة، متوقعا أن تقل الكثافة المرورية اليوم عن معدلاتها الطبيعية خلال فترات الذروة بسبب بدء الإجازات الصيفية ببعض المدارس والمعاهد التعليمية.

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