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بالفيديو.. "المسلماني": عقيدة المهدي المنتظر موجودة لدى السنة والشيعة
احمد المسلماني - احمد المسلمانى

بالفيديو.. "المسلماني": عقيدة المهدي المنتظر موجودة لدى السنة والشيعة

الأحد، 23 ابريل 2017 09:52 ص
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قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عقيدة وجود المهدي المنتظر متواجدة في المذاهب الإسلامية جميعها سواء سنة أو شيعة، ولكن تختلف الرؤية الشيعية عن الرؤية السنية في هذه العقيدة، حيث يعتقد الشيعة بأن المهدي المنتظر هو “محمد المهدي بن الحسن العسكري”، والذي اختفى منذ صغرة.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، على قناة “دريم”، أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، تحدث بشفافية عن موعد ظهور المهدي المنتظر، وقال إنه سيظهر خلال عام أو اثنين على الأكثر، ويرى نفسه بأنه كان يمهد الأرض للمهدي المنتظر وادعى أنه على صله به.

وأشار الإعلامي، إلى أن “نجاد” زعم بأن المهدي المنتظر هو من يدير الشؤون الإيرانية، وهناك زعماء آخرين في العالم على صلة مباشرة بالمهدي المنتظر، كما تحدث “نجاد” في الاتحاد الأوروبي عن المهدي المنتظر بقوله “عجل الله فرجه”، وفي الأمم المتحدة تحدث أحمدي عن المهدي المنتظر، وقال إنه يتمنى ظهوره سريعًا كي يعمل مستشار بين يديه.



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