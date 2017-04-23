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واشنطن تعتزم إجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية يونيو المقبل
قوات امريكية

واشنطن تعتزم إجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية يونيو المقبل

الأحد، 23 ابريل 2017 09:59 ص
أ ش أ

أعلنت مصادر عسكرية في سول اليوم الأحد أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تعتزم إجراء تدريبات عسكرية في يونيو المقبل لإجلاء المدنيين الأمريكيين من كوريا الجنوبية في حال نشوب نزاع مسلح بشبه الجزيرة الكورية.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن تدريبات “كورتيس تشانيل” الروتينية التي تجريها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، تهدف إلى تنفيذ مهام تتعلق بترحيل 230 ألف مدني أمريكي إلى خارج كوريا الجنوبية في حال نشبت حرب بين الكوريتين.

وتشرف على تنفيذ العمليات التدريبية الفرقة الـ 19 لقيادة القوات الاستكشافية واللوجستية الأمريكية التي تتخذ من مدينة ديجو الكورية الجنوبية التي تبعد حوالي 302 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة سول مقرا لها.

وتصاعدت وتيرة التوتر في شبه الجزيرة الكورية مؤخرا بسبب التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج، وإرسال الولايات المتحدة أصولها العسكرية القوية إلى كوريا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الدورات التدريبية من طراز “كورتيس تشانيل” قد اقيمت في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة في شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا لقيادة الجيش الأمريكي، فقد كانت تدريبات العام الماضي الأكثر واقعية بين التدريبات المماثلة التي أجريت في كوريا الجنوبية، حيث تم من خلالها إجلاء المشاركين بشكل فعلي إلى خارج شبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عام 2009.

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