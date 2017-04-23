علق الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض غدًا ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موضحًا أن العلاقات المصرية السعودية انطلقت للأمام.

وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أن كل العلاقات بين دول العالم يكون بها بعض المطبات، موضحًا أنه لا يجب أن تكون جزيرتي تيران وصنافير محور التشاجر والخلاف بين مصر والسعودية حيث إن الجزيرتين مهمتان لمصر مثل ما هما مهمتان للمملكة الشقيقة.

وأشار إلى أنه يجب التفكير في الخلافات بين الدول الشقيقة بطريقة مبدعة والتركيز على الجوانب الإيجابية مثل الجسر الذي سيربط السعودية بمصر وكذلك الجامعة التي ستقام في سيناء والتي تحمل اسم الملك سلمان.