يختتم طلاب الثانوية العامة اليوم، الامتحانات التجريبية بالشكل الجديد للورقة الامتحانية، بنظام البوكليت، في مادة الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا”، لتدريب الطلاب على النظام الجديد البوكليت ضم ورقتي الاسئلة والإجابة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان محاكاة لامتحان آخر العام، وبروفة نهائية للطلاب، قبل خوض امتحانات نهاية العام.

وشدد على أن الامتحان ليس إلزاميًا للطلاب، وأنهم سيحصلون على الامتحانات التجريبية عقب تصحيحها لمعرفة أخطاءهم.