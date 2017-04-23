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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات التجريبية بالاستاتيكا
طلاب ـ الثانوية العامة‎

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات التجريبية بالاستاتيكا

الأحد، 23 ابريل 2017 09:49 ص
متابعات

يختتم طلاب الثانوية العامة اليوم، الامتحانات التجريبية بالشكل الجديد للورقة الامتحانية، بنظام البوكليت، في مادة الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا”، لتدريب الطلاب على النظام الجديد البوكليت ضم ورقتي الاسئلة والإجابة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحان محاكاة لامتحان آخر العام، وبروفة نهائية للطلاب، قبل خوض امتحانات نهاية العام.

وشدد على أن الامتحان ليس إلزاميًا للطلاب، وأنهم سيحصلون على الامتحانات التجريبية عقب تصحيحها لمعرفة أخطاءهم.

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