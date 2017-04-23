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مطار القاهرة : إلغاء 3 رحلات لعدم جدواها
الخطوط اليمنية

مطار القاهرة : إلغاء 3 رحلات لعدم جدواها

الأحد، 23 ابريل 2017 10:05 ص
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم الأحد إلغاء 3 رحلات لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وتأخر إقلاع الطائرة اليمنية المتجهة إلى عدن 7 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف العربى.

تلقت السلطات المختصة إخطارا بإلغاء 3 رحلات لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وهى رحلات طيران المصرية العالمية رقم 510 إلى الكويت و 112 إلى ينبع والخطوط السعودية رقم 324 والمتجهة إلى الدمام وتم تغيير الحجز لركاب هذه الرحلات للسفر على طائرات أخرى بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 والمتجهة إلى عدن 7 ساعات للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين فى الأراضي اليمنية.

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