تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال قرعة إلكترونية علنية.

صرح بذلك أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمدير التنفيذي لمؤسسة الحج وقال إنه سيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة hajjfoundation.org.eg وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة.

وأضاف أنه تم تخصيص 12 ألف فرصة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية تم توزيعها على كافة المحافظات وفقًا لنسبة تعداد سكان كل محافظة، ويتم الاختيار داخل كل محافظة وفقًا لعدد الطلبات المسجلة بكل إدارة اجتماعية وقد بلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية 40 ألف مواطن سجل منهم على برنامج القرعة 34.600 مواطن حيث تقوم بوابة الحج باستبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية لهذا العام وكذلك استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار عبد الموجود إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظم عدد 4 مستويات للحج لتلبية كافة متطلبات المواطنين وهي:

1. الأول: خمس نجوم بساحة الحرم المكي والمدينة 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية.

2. الثاني: خمس نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 750 مترا والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية.

3. الثالث: 3 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متر والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية.

4. الرابع: 4 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية.

ونوه أيمن عبد الموجود إلى أن المؤسسة قد انتهت من كافة تعاقداتها لموسم الحج وأنه سيتم إعلان أسعار مستويات الحج الأربعة لهذا الموسم في احتفال اليوم وخلال إجراء القرعة الإلكترونية.