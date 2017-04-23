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وزير الزراعة يوقع 3 اتفاقيات توفير لقاحات الحمى القلاعية اليوم‎
الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الجديد ‎

وزير الزراعة يوقع 3 اتفاقيات توفير لقاحات الحمى القلاعية اليوم‎

الأحد، 23 ابريل 2017 08:59 ص
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يوقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم االأحد، اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص توفير لقاحات الحمى القلاعية للماشية.
كما يوقع وزير الزراعة ‏ بمقر وزارة الزراعة بالدقى، اتفاقيتين مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” عددا من المشروعات التنوية والخاصة بمشروعات الممارسات الزراعية وحصاد المياه.

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