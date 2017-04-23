طوني خليفة يكشف أسباب أزمة فضح مقلب رامز جلال

قال الإعلامي طوني خليفة، إن السبب الرئيسي بينه وبين نيشان ورامز جلال ليس خلاف على أموال، وإنما هناك أشخاص استخدمت أسلوب الإهانة معه، موضحا أن البعض يعتقد شراء ...