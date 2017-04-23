كشفت صحيفة “ذا تايمز” عن اضطرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التوضيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 مرة خلال اجتماعهما في مارس الماضي، بأنه لا يمكنه عقد اتفاق تجاري مع ألمانيا منفردة.

وبحسب الصحيفة فقد سأل ترامب ميركل 10 مرات متتالية بشأن إمكانية عقد مفاوضات لإتمام اتفاقية للتجارة بين البلدين، قبل أن ترد ميركل في كل مرة موضحة له أنه لا يمكن عقد مثل هذا الاتفاق مع ألمانيا فقط، بل مع الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وبعد أن قوبل طلب ترامب في المرة الـ 11 بالرفض من قبل المستشارة الألمانية، صرح قائلا “حسنا يبدو أنه علينا إتمام الاتفاق مع أوروبا”.

ووفقا للصحيفة فإن ميركل أوضحت لوزراء في حكومتها أن ترامب يجهل “حقائق أساسية” عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب بعد هذه المحادثة أصبحت أكثر رغبة في إتمام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي قريبا، بحسب مصدر مقرب من البيت الأبيض.