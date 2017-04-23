تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية اليوم الأحد، فى قبول طلبات راغبى العمل على 3743 فرصة عمل بـ34 شركة ومصنع، وذلك لمدة 10 أيام تنتهى فى الثلاثاء 2 مايو المقبل، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.

وتتمثل الفرص تتمثل فى 1635 فرص عمل بأبو زعبل، الخانكة، المنطقة الصناعية السادسة بـ3 شركات، و860 فرصة بشبرا الخيمة، فى 4 شركات، و751 فرصة ببنها، فى 15 شركة، و497 فرصة فى قليوب فى 12 شركة .

وتتمثل المؤهلات المطلوبة فى جميع المؤهلات العليا، فضلاً عن بكالوريوس هندسة وطب وعلوم وحاسبات وتمريض ودبلوم صناعى، بالإضافة إلى مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وبدون .

ومن جانبه أشار فتحى دسوقى مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولاً بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها، وتتمثل فى مهندسين وعمال إنتاج وفرز وعاملات خياطة، ومنسق، وإدارى، وأطباء تمريض، وفنى أشعة، وعمال تعبئة وإنتاج ومبرمج وعامل ماكينة وصيانة حياكة وتعبئة، وبيع وتسويق ومحاسبين وبائعين وأمن وكاشير وشيف، وسماك وعامل أحذية ومندوبين مبيعات وسائقين ومصممين ملابس، وبترونيست ونساج .

وتتراوح الأجور من 1000 إلى 3000 جنيه، وهناك مهن يتم تحديدها حسب الخبرة والمقابلة، فضلاً عن مهن تحاسب باليومية مثل عمال التعبئة، بالإضافة إلى بدلات وحوافز لبعض المهن.

وتقدم الطلبات شخصيًا إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية “بنها، كورنيش النيل، الفلل، بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم، وذلك من بعد غدٍ الأحد، وحتى الثلاثاء 2 مايو المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ماعدا يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع